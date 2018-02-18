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Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi'nde öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.

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Tendürek Geçidinde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

Geçidin yüksek kesimleri olan Somkaya ve Gülizar rampalarında zaman zaman tipiye dönen kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Karayolları ve trafik ekipleri, özellikle ağır tonajlı araçların sürücülerini buzlanmalara karşı zincir takmaları ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyardı.

Tır şoförü Sedat Polat, İran'a gitmek üzere Mersin'den yola çıktığını belirtti.

Aracının yakıtı donduğu için Tendürek Geçidi'nde iki saati aşkın süredir mahsur kaldığını anlatan Polat, şöyle devam etti:

"Aracımın mazotu donduğu için geçidin en yüksek kısmı olan Gülizar rampasında mahsur kaldım. Tendürek bizim için çok sıkıntılı. Çok dik rampalar var ve hava sıcaklığı şu an sıfırın altında 12 dereceyi gösteriyor. Şartların düzelmesinin ardından yolumuza devam edeceğiz."

Kar yağışı Tendürek Geçidi güzergahında yer alan köylerde de yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: tendürek, Kar yağışı, ağrı
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