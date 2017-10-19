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Tekirdağ'da Organize Sanayi Bölgesi'nde patlama: 9 yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir tekstil fabrikasının tankına asit döküldüğü sırada patlama yaşandı. Patlamada 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

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Tekirdağda Organize Sanayi Bölgesinde patlama: 9 yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir tekstil fabrikasında meydana gelen patlamada, 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının tankına asit döküldüğü sırada patlama yaşandı.

Yaralılar Veysel Bıçak, Nasır Aydın, Hamza Ülkü, Nesimi Bozkan, Selahattin Aydın, Vedat Kupçu, Hüseyin Uçan, Yılmaz Yiğitoğlu ve Birol Dikkaş olay yerine gelen ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada durumu ağır olan işçiler Yılmaz Yiğitoğlu ve Birol Dikkaş, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

Olay yerine, Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer, Çerkezköy OGS Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan ve Kapaklı İlçe Emniyet Müdürü Ekrem Çiçek de geldi.

Kaymakam Yüzer yetkililerden olay hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Tekirdağ, Organize Sanayi Bölgesi, Tekirdağ OSB patlama
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