TBMM yerleşkesine "Demokrasi Anıtı" inşa edilecek

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ve bu girişime karşı verilen mücadelenin "unutulmaması ve unutturulmaması" amacıyla TBMM'de bir anıt inşa edilecek.

Daha önce "Demokrasi Müzesi" projesi başlatılmıştı

Darbe girişimi gecesinde atılan bombalar nedeniyle Meclis'in hasar gören bazı bölümlerinin "Demokrasi Müzesi" olarak değerlendirilmesi amacıyla bir proje başlatılmıştı. Şimdi de demokrasi mücadelesini simgeleyecek bir anıt projesi gerçekleştirilecek.

Anıtta 15 Temmuz şehitlerinin isimleri yer alacak

"Demokrasi Anıtı", Meclis'in İnönü Bulvarı'na bakan bölümünde inşa edilecek. Anıtın üzerinde, 15 Temmuz demokrasi şehitlerinin isimleri yer alacak. 15 Temmuz darbe girişimi yıl dönümlerinde, anıt önünde tören düzenlenecek.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın önümüzdeki günlerde temelini atacağı belirtilen anıtın açılışının Meclis'in 27. Dönemi'nde yapılacağı bildirildi.

Kaynak: AA

