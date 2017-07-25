Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile çekici çarpıştı: 6 yaralı

Alınan bilgiye göre, Kenan Balcıoğlu (36) idaresindeki sarımsak işçilerinin bulunduğu 37 NB 539 plakalı minibüs, aynı yönde seyreden sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen ve üzerinde traktör taşıyan 37 HF 459 plakalı çekiciyle çarpıştı.
Kazada minibüsün sürücüsü ile araçtaki Şehri Aşçı, Hamide Beygirlioğlu, Refika Yavuz, Saliha Erikci ve Cemile Siviş yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Üzerinde bulunan traktör kaza nedeniyle yola devrilen çekicinin sürücüsü gözaltına alındı.