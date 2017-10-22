Tarihi 2 köprü onarılacak

Edirne'de bulunan tarihi Meriç ve Tunca köprülerinin zaman içinde hasar gören zemin taşları onarılacak.

Edirne Valisi Günay Özdemir, köprülerdeki çalışmaların kısa süre içerisinde başlayacağını söyledi.

Köprülerin üst zemin taşlarının bazılarında deformeler olduğunu ifade eden Özdemir, "Meriç ve Tunca köprülerinde karayolları ekiplerimiz inceleme çalışması yaptı. Köprü üzerinde bozulan yerler tespit edildi. Hasar gören taşlar karayolları tarafından onarılacak ve köprülerde yaşanan sorunlar giderilecek." dedi.

Köprüler en son 2007 yılında restoreden geçmişti.

Tarihi Köprüler

Sultan Abdülmecit tarafından 1842-1847 yılları arasında yaptırılan tarihi Meriç (Mecidiye) Köprüsü, 263 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde, 13 ayak ve 11 kemerden oluşuyor.

Ekmekçizade Ahmet Paşa tarafından 1608-1615 yılları arasında yaptırılan Tunca Köprüsü ise 11 ayak üzerine 10 kemerden oluşuyor.

Kaynak: AA