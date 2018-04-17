Tanık er, darbecilerin delil karartma yöntemlerini anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlerle ilgili 52 sanığın yargılandığı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde gördüğü duruşmada olay tarihinde vatani görevini yapan O.M., tanık olarak dinlenildi.

Sanık eski kurmay yarbay Fatih Çubukçu'nun habercisi olduğunu söyleyen O.M., akşam saatlerinde üsteğmen İbrahim Zengin'in herkesin teçhizatlarını alıp hazırlanması için emir verdiğini söyledi.

Darbe girişiminin ilerleyen saatlerinde Çubukçu ile subay temel kursuna gittiklerini anlatan O.M., önceden buraya bırakılan içinden bazı bölgelerin kırmızı olarak işaretlendiği haritaların bulunduğu kolileri aldıklarını ifade etti.

"Binbaşı benzin ve çakmak istedi"

Çubukçu'nun emriyle sanık eski binbaşı Özkan Gürkol ile söz konusu kolileri tümen çöplüğüne yakmaya götürdüklerini söyleyen O.M., şunları kaydetti:

"Sanık binbaşı Fatih Çubukçu daha önce tabur binasına koyduğumuz kolileri almamızı istedi. Özkan binbaşının bu kolileri götüreceğimiz yeri göstereceğini söyledi. Kolilerde evrak ve yaklaşık 300 plastik kelepçe vardı. Tümen çöplüğüne gittik, Özkan binbaşı benzin ve çakmak istedi, birkaç evrak yaktı. Şoförle gitti, kalan evrakı yakmamı istedi. Bunları inceledim yaklaşık 20 tane Ankara'nın her tarafını gösteren harita vardı. Bir de kırmızı ile işaretli bölgelerin olduğu haritalar bulunuyordu. Bunların tamamını yaktık, plastik kelepçeler araçta kalmıştı. Daha sonra beni gören uzman çavuşlar, okul komutanının yanına götürdü. İfademi alıp beni serbest bıraktılar."

Tanıklar M.K. ve F.Ş. de olay gecesi yaşadıklarını anlattıktan sonra duruşmaya ara verildi.

Kaynak: AA