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Taksici, yolcusunu bacağından tutarak dışarı attı

İstanbul Ümraniye'de bir taksi şoförü, kavga ettiği yolcusunu bacağından tutarak dışarı attı.

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Olay, dün saat 18.00 sıralarında Ümraniye İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, taksi şoförüyle yolcusu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlen taksi şoförü, arka koltukta oturan kadını bacağından tutarak dışarı attı.

Neye uğradığını şaşıran yolcu, yere düştükten sonra tekrar ayağa kalktı. O sırada şoför aracına binerek kaçmaya çalıştı.

Yerden kalkan kadınla birlikte çevredeki bir vatandaş da araca yumruk ve tekme attı.

O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

Etiketler: taksi
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