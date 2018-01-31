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Buradasınız : » » 'Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması' görsel şölen oluşturdu

'Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması' görsel şölen oluşturdu

Ay'ın kızıl görüntüye büründüğü tam Ay tutulması ile "Mavi Süper Ay" görünümü 1982 yılından sonra ilk kez bu akşam gözlemlendi.

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Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması görsel şölen oluşturdu

Bu akşam, 2015'ten bu yana ilk 'Süper Kanlı Mavi Ay' tutulması yaşandı.

Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor.

Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'dan yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.

Öte yandan bu gök olayı, Ay'ın aynı aylık periyotta ikinci kez Dolunay halini aldığı "Mavi Ay" ve eliptik yörüngede Dünya'ya en yakın olduğu, dolayısıyla en büyük halde göründüğü "Süper Ay" görünümleriyle aynı tarihe denk geliyor.

Bu üçlü görünüm en son 1982 yılında ortaya çıkmıştı. "Mavi Süper Kanlı Ay"ın bundan sonra en erken 2037'de görülecek.

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Etiketler: süper kanlı mavi ay tutulması
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