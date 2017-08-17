Soyguncular 1 milyon değerinde altın çalıp kaçtılar

İstanbul Bahçelievler'de iki soyguncu, kuyumcu atölyesinden çıkan bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra içinde yaklaşık 8 kilogram altın bulunan çantayı alıp kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Siyavuşpaşa Mahallesi Mimoza Sokak'ta bulunan kuyumcu atölyesinden çıkan kuyumcu esnafı Bahri Özcan'ın (43) önü, yüzleri maskeli ve silahlı iki kişi tarafından kesildi.

Özcan'ı silahla yaralayan soyguncular, içinde yaklaşık 1 milyon lira değerindeki 8 kilogram altın bulunan çantayı alıp otomobille olay yerinden uzaklaştı.

Yaralı Özcan, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.