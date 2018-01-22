Son bir haftada 12 terörist etkisiz hale getirildi

15-22 Ocak tarihlerinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince bin 61 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 8'i sağ, 4'ü teslim olmak üzere 12 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında, terörden arananlar listesinde gri kategorideki "Welat Can" kod adlı Remzi Büyük de yer aldı.

Operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 170, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 27, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 615, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 11 zanlı gözaltına alındı.

Yapılan planlı operasyonlarda 823'ü terör suçları, 71'i düzensiz göç, 3 bin 780'i uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 4 bin 674 kişi yakalandı.

Sığınaklar imha edildi

Batman, Şırnak, Tunceli, Van ve Hakkari'de yürütülen operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanılan 35 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 3 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçleri, patlayıcı yapımında kullanılan 367 kilogram madde, 25 el bombası, 20'si ağır ve uzun namlulu olmak üzere 26 silah ile 3 bin 804 adet muhtelif mühimmat ele geçirdi.

Uyuşturucu operasyonları

Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik 2 bin 536 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 2 ton 396 kilogram esrar, 366 kilogram eroin, 68 gram kokain, 1,41 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 34 kilogram metamfetamin, 80 bin 918 adet uyuşturucu hap, 6 bin 740 kök kenevir, 488 bin paket kaçak sigara ve 142 ton 688 litre akaryakıt ele geçirildi.

Ayrıca, sokak satıcılarına yönelik operasyonlar kapsamında 498 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 68 kilogram uyuşturucu, 14 bin 693 uyuşturucu hap ve 2 bin 892 kök kenevir bitkisi ile 43 tabanca ve tüfek bulundu.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 330'u denizlerde olmak üzere 7 bin 532 kişi yakalandı, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 71 şüpheli gözaltına alındı.

Siber suçlarla mücadele

FETÖ/PDY, PKK/TAK ve DEAŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren bin 138 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yürütülerek, tespit edilen 364 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA