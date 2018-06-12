Skolyoz hastası İngiliz kız Türkiye'de şifa buldu

14 yaşındaki profesyonel jimnastikçi ve dansçı Alice Mcloughlin'e ülkesi İngiltere'de "skolyoz" tanısı konuldu.

Alice, hastalığının teşhisi konulduğunda bir jimnastik yarışması için İtalya'ya gitmek üzereydi...

O an tek düşüncesi ise, jimnastik ve dansı nasıl yapabileceği oldu.

Bantlama tekniği Türkiye'yi merkez yaptı

Alice'in dans etmesine engel olmayacak ameliyat tekniği Türkiye'de bulundu.

Türkiye omurga eğriliği ameliyatlarında kullanılan bantlama tekniğiyle, tüm dünya ülkelerinin önüne geçmiş durumda.

Başta ABD, Avusturalya, İtalya, İspanya olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden hastalar akın ediyor.

ABD'den sonra ilk kez Türkiye’de füzyonsuz skolyoz ameliyatı yöntemi kullanılıyor.

Yeni yöntemde, omurgaya sert çubuk yerine esnek bant konuluyor.

Zaman içinde bu bantın konulduğu yerde büyüme yavaşlıyor, karşı tarafta hızlanıyor.

Böylelikle çocuk büyürken eğrilik kendiliğinden düzeliyor. Burada esnek bir bant konulduğu için hareketi de engellemiyor.

14 yaşındaki İngiliz hasta yeniden dans etmeye başladı

Alice, yarışmadan ikincilikle ayrıldı. Ve kendisini sağlığına kavuşturan doktorları unutmadı, oyunlarının prömiyerine davet etti.

Kaynak: TRT Haber