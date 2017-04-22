  • 22 NISAN 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.643
    EURO 3.928
  • BIST 92423.93
    ALTIN 150.285
Buradasınız : » » Şırnak'tan acı haber: 1 şehit

Şırnak'tan acı haber: 1 şehit

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerin açtığı ateş sonucu bir asker şehit düştü.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Şırnaktan acı haber: 1 şehit

Şırnak'ın Uludere ilçesi Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerin açtığı ateş sonucunda bir asker şehit oldu.

Uludere ilçesi Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına bağlı birliklerce güvenlik korucularının desteğiyle başlatılan operasyon devam ediyor.

Operasyonda, arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçlerine, teröristlerin ateşiyle bir asker ağır yaralandı.

Askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan asker, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. AA

Etiketler: şırnak, uludere, PKK, şehit, operasyon
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER