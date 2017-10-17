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Şırnak'ta kömür ocağında göçük: 7 işçi hayatını kaybetti

Şırnak- Cizre karayolunun 20. kilometresindeki ruhsatsız kömür ocağında meydana gelen göçükte 7 işçi hayatını kaybetti.

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Şırnakta kömür ocağında göçük: 7 işçi hayatını kaybetti

Şırnak'ta ruhsatsız bir kömür ocağında göçük meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şırnak-Cizre karayolunun 20. kilometresindeki maden mevkisinde ruhsatsız bir kömür ocağında göçük oluştu.

Kömür ocağında çalışan işçilerden bazılarının göçük altında kalması üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

7 işçi hayatını kaybetti

Mahsur kalan işçilerin kurtarılması için yürütülen çalışmalar sonucu 7 işçinin cenazesine ulaşıldı, 2 işçi ise yaralı kurtarıldı.

Yaralı işçiler Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Göçük altında işçi kalma ihtimaline karşı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selçuk Yıldırım, göçüğün yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu, arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

"Kömür ocağının çalışma ruhsatı yok"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından, "Şırnak’ta meydana gelen kazanın olduğu maden sahası, işletme ve iş güvenliği riski barındırdığı için MİGEM tarafından 2013 yılında faaliyete durdurulmuş bir sahadır. Kazanın meydana geldiği saha için MİGEM tarafından verilmiş çalışma ruhsatı söz konusu değildir. Yapılan işlem kaçak işlemdir." açıklaması yapıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri yaptıkları açıklamada, kazanın meydana geldiği maden sahasının faaliyetinin, işletme ve iş güvenliği riski barındırdığı için Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) tarafından 2013'te durdurulduğunu bildirdi.

Söz konusu saha için MİGEM tarafından verilen bir çalışma ruhsatının olmadığını belirten yetkililer, "Yapılan işlem kaçak işlemdir." ifadesini kullandı. 


 

Etiketler: son dakika, şırnak kömür ocağı, kömür ocağı göçük
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