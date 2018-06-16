Sinop Erfelek Tatlıca Şelaleleri’ne bayramda ziyaretçi akını

Sinop Erfelek Tatlıca Köyü mevkisinde bulunan tabiat parkı içinde yer alan Erfelek Tatlıca Şelaleleri, doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.

İrili ufaklı 28 şelaleden oluşan alan özellikle Ramazan ayında yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Erfelek Belediye Başkanı Muzaffer Şimşek, Erfelek Tatlıca Şelaleleri’nin Ramazan Bayramı'nda ilçenin turizmine önemli bir katkı sağladığını söyledi:

"Özellikle bayram tatilleri ve yaz döneminde bir günde yaklaşık 3 bin kişi Erfelek Tatlıca Şelaleleri’ni ziyaret ediyor. Buranın temizliği olsun güvenliği olsun bizi bir an bile mahcup etmedi. Gerçekten harika bir ortam. Harika bir yer. Şelaleler muhteşem doğal güzellikleriyle bölgeye turist çekiyor. Her geçen yıl buranın tanınırlılığı giderek artıyor. Bu da bizi çok sevindiriyor."

Kaynak: İHA