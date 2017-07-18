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Sınırda bin 126 kişi yakalandı

Genelkurmay Başkanlığından, dün yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan bin 126 kişinin yakalandığı bildirildi.

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Sınırda bin 126 kişi yakalandı

Genelkurmay Başkanlığından, dün yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan bin 126 kişinin yakalandığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü yasa dışı sınır geçişlerine ilişkin verilen bilgiye göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından, gün içerisinde Suriye'den 963 kişi, İran'dan ise 3 kişi Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunurken yakalandı. Müdahalelerde 2 bin 500 paket sigara ele geçirildi.

Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 7, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 133, Türkiye'den Bulgaristan'a geçme girişiminde bulunan 20 kişi yakalandı.

Etiketler: Genelkurmay Başkanlığı, yasa dışı geçişler
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