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Buradasınız : » » Şehit Uzman Çavuş Hamza Dursun Pampal için askeri tören düzenlendi

Şehit Uzman Çavuş Hamza Dursun Pampal için askeri tören düzenlendi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hamza Dursun Pampal'ın naaşı, askeri törenin ardından memleketi Yozgat'a gönderildi.

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Şehit Uzman Çavuş Hamza Dursun Pampal için askeri tören düzenlendi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hamza Dursun Pampal'ın cenazesi, askeri törenle memleketi Yozgat'a uğurlandı.

Ağrı Dağı kırsalında PKK'lı teröristlerle çatışmada şehit düşen Pampal için, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Pampal'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, özgeçmişinin okunması ve dua edilmesinin ardından askeri uçakla memleketi Yozgat'a gönderildi.

Törene şehidin eşi Merve ve 2 yaşındaki kızı Elif Pampal, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, 12. Mekanize Piyade Tugayı Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Vali Yardımcısı Ejder Demir, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın, kurum amirleri, askeri erkan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: yozgat, şehit, Doğubayazıt, askeri tören, ağrı, PKK, terör
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