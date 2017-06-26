Şehit polis Sekin'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu

İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in Elazığ'ın Baskil ilçesindeki kabri, Ramazan Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin farklı illerinden gelenler tarafından ziyaret ediliyor.

İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak'ta düzenlenen saldırıda canı pahasına insanların hayatını kurtaran ve ortaya koyduğu kahramanlıkla büyük bir faciayı önleyen şehit Sekin'in, Doğancık köyündeki kabrine gün boyunca ziyaretler durmuyor. Vatandaşlar Sekin için Kur'an-ı Kerim okuyup, dua ediyor.

Şehit Sekin'in gösterdiği kahramanlık karşısında duygulanan ve mezarlıktaki manevi atmosferden etkilenen çoğu ziyaretçi göz yaşlarını tutamıyor.

''Şehidimizle gurur duyuyoruz"

Şehidin kabrini ziyarete Adana'dan gelen Bilal Budanur, ülkenin kahraman evladıyla mezarı başında bayramlaşmak, kabri çevresindeki manevi havayı teneffüs etmek ve ona dua okumak için uzun bir yoldan geldiğini söyledi.

Şehit Ömer Halisdemir ve diğer tüm şehitler gibi Sekin'i de minnet ve rahmetle yad ettiklerini vurgulayan Budanur, şöyle konuştu:

''Bayram dolayısıyla şehidimizi ziyarete geldim, onunla gurur duyuyoruz. Geçmişte nasıl ki vatan için Ulubatlı Hasan, Sütçü İmam olduysa bugün de yarın da Fethi Sekin'ler olmaya devam edecek. Hainler şunu iyi bilsinler ki bu ülkede hiçbir zaman Fethi Sekin gibiler bitmeyecek. Kimsenin bu vatanı bölmeye gücü yetmeyecek. Şehidimizle gurur duyuyoruz.''

''Vatan ve millet aşkının ne olduğunu bizlere gösterdi''

Elazığlı Züleyha Karadağ da bayram dolayısıyla ailesi ile şehidin kabrini ziyaret ettiklerini söyledi.

Şehidin, kahramanlığı ile vatan ve millet sevgisinin ne olduğunu tüm insanlara gösterdiğini vurgulayan Karadağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Sadece milletini düşünerek canını ortaya koydu ve o kansızlar ile savaşarak şehit düştü. Bu, bizim için çok büyük bir kahramanlık ve gurur kaynağıdır. Her ne olursa olsun bizler Fethi Sekin ile beraber vatan ve millet aşkının ne olduğunu öğrenmiş olduk. Tarifi olmayan bu kahramanlık hikayesi karşısında duygularımızı ifade edemiyoruz. En büyük gururumuz Fethi Sekin. Nur içinde yatsın.''

''Anne sevgisinin büyüklüğünü ondan öğrendik''

Sekin'in ölen annesi için yazdığı ve yürekleri dağlayan Kürtçe ağıdın, anne sevgisinin büyüklüğünü gözleri önüne serdiğini dile getiren Karadağ, "Onu ağlayarak dinledik. Anne sevgisini bir kez daha Sekin'den öğrendik. Annesi de nur içinde yatsın. Anneler cennetliktir ki mezarı da annesinin yanında ve ahirette de yine annesinin yanında. Ondan ayrılmadı Fethi Sekin.'' dedi.

Malatya'dan gelen Emrah Bayrak da vatan, millet ve bayrak için toprağa düşen şehitlerin unutulmayacağının altını çizdi. Bayrak, "Şehit Sekin'in vatan ve millet sevgisini daha yakından hissetmek için ziyarete geldim. Onun için dua etmenin mutluluğunu yaşıyorum." şeklinde konuştu.

Eşi ve oğlundan ayrı ilk bayramı

Şehidin babası Mehmet Zeki Sekin, 10 Kasım 2016'da eşini, kısa süre sonra da oğlunu kaybettiğini anımsatarak, hem eşinden hem de oğlundan ayrı ilk bayramı geçirdiğini söyledi.

"Başkalarının çocuğu öksüz, anne ve babaları evlatsız, kadınları dul, kardeşleri kardeşsiz kalmasın" diye şehadet şerbetini içen oğluyla gurur duyduğunu belirten Sekin, ''Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Şehidim sadece benim gururum değil tüm Türkiye'nin gururudur.'' dedi.

Türkiye'nin dört bir tarafından gelen ziyaretçilerin şehidini mezarı başında anarak onun için dua okuduklarına işaret eden Sekin, şöyle konuştu:

''Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Şehidim tüm Türkiye'nin kalbindedir. Şehidimin ismi ülkemin camisinde, öğretmenevinde, caddesinde, sokağında ve hastanesinde yaşatılıyor. Allah devletimizden, herkesten razı olsun, ismini ölümsüzleştirdiler. Benim Fethimin cesareti hafızalarımızdan, kahramanlığı da kalbimizden hiç silinmeyecek."