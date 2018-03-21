Şehit Ovacık hakimi Onur Alan'ın ismi ilkokula verildi

Şehit hakim Onur Alan İlkokulu bahçesinde düzenlenen törende konuşan Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, açılışa katılan şehit hakim Onur Alan'ın babası Mahmut Alan, annesi Fatma Alan ve kız kardeşi Pelin Alan'a başsağlığı diledi.

Vatan ve bayrak uğruna bugüne kadar çok şehit verildiği vurgulayan Sonel, bugün de ülke içinde ve Zeytin Dalı Harekatı'nda terörle mücadelenin vatan ve bayrak için kararlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

"Onur'suz yaşanır ama vatansız yaşanmaz"

Şehit Hakim Onur Alan'ın babası Mahmut Alan oğlunun adının Ovacık ilçesinde bir okula verilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek "Allah emeği geçenlerden razı olsun. Artık bu okula Onur'un adını verdiniz, Onur'um sizin oldu okul da bizim oldu. Tabii bayrağımızın dalgalandığı her yerde vatan bir bütündür. Oğulsuz duruluyor ama vatansız da durulmuyor" dedi.

"Helikopter olumsuz hava koşulları nedeniyle düştü"

Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, şehidin adının bir okula verilerek yaşatılmasının son derece anlamlı olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Şehit Hakim Onur Alan'ın babası Mahmut Alan kurdele keserek okulun tabelasını açtı. Sonel ve beraberindekiler tören sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler vererek sınıfları gezdi.

Olay

Kentte, 18 Nisan 2017'de saat 11.40 sıralarında Pülümür ilçesinden havalanan "sikorsky" tipi polis helikopteri kalkışından kısa süre sonra ilçeye bağlı Sarıgül köyündeki 2 bin 500 rakımlı Mahmutboğazı bölgesine düşmüş, helikopterdeki 7 polis memuru, 1 astsubay, 3 mürettebat ve Ovacık Hakimi Onur Alan şehit olmuştu.

Kaynak: AA