Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi açıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in memleketi Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesine yaptırılan, adının verildiği kültür merkezi törenle hizmete girdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince 2 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen merkezin açılış programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sanatçı Ömer Karaoğlu tarafından çeşitli marşların seslendirildiği törende konuşan şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, ağabeyi için yazılmış olan "30 Kurşun" adlı şiiri dinleyen babasının her seferinde gözyaşı döktüğünü söyledi.

Ömer Halisdemir'in ülkesi ve milleti için canını feda ettiğini, bunu onur bilerek yaşadıklarını dile getiren Soner Halisdemir, şunları kaydetti:

"Şehidimize yazılmış 30 Kurşun şiirini dinlediğinde babamın gözyaşını görüyorum. Akrabasına bile toprak sattırmayan Ömer Halisdemir, hainlere bu vatanı verir mi? 30 kurşun diyorlar, söz konusu vatan milletse senin oğlun 30 kurşuna mı bakar baba? Sen demedin mi 'Oğullarım, benim şapkamı öne eğdirmeyin.' İşte o milletimize mermi atan hainler ertesi sabah yaka paça dışarı çıktı. Senin yiğit oğlun al bayraklı sancağın içinde selam durularak çıktı."

"Onun yaptığı görev doktora tezi olarak işlenmeli"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da Halisdemir ailesine Türk milletinin minnet borçlu olduğunu vurgulayarak, "Bu merkezde yetişen yeni neslin hepsi Ömer Halisdemir olsun. Onun yetişmesi, onun yaptığı görev doktora tezi olarak işlenmeli. Eğer bu ruh olmasaydı biz bugün burada böyle bir tören yapamayacaktık. Allah korusun, Suriye gibi olacaktık ve oluk oluk kan akacaktı. Bu kardeşlerimiz binlerce mazlum insanın kanının akmaması için kahramanca göğüslerini gerdiler." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Karaosmanoğlu, baba Hasan Hüseyin Halisdemir'e şehit oğlunun bir süre giydiği tişörtü hediye etti. Baba Halisdemir, tişörtü merkezdeki müzeye yerleştirdi.

Daha sonra, FETÖ'nün hain darbe girişimini anlatan fotoğraflar ve Halisdemir'in özel eşyalarının sergilendiği müze ile kütüphane ve derslikten oluşan merkez, protokol tarafından açıldı.

Törene AK Parti Niğde Milletvekilleri Erdoğan Özegen ve Alpaslan Kavaklıoğlu, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, şehit Ömer Halisdemir'in ailesi ve vatandaşlar katıldı.