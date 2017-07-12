Şehit Olçok'un ismi verilen hastane 15 Temmuz'da açılacak

Sağlık Bakanlığı tarafından 215 milyon liralık yatırımla Çorum'da yaptırılan ve FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde oğlu ile şehit olan Erol Olçok'un isminin verildiği 800 yataklı hastane, hain darbe girişiminin birinci yılında hizmete açılacak.

Ankara karayolu üzerinde yapımına 2014 yılının Ocak ayında başlanan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki inşaat ve yapım çalışmaları tamamlandı. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından devralınan 800 yataklı hastanede taşınma işlemleri devam ediyor.

Yaklaşık 170 bin metrekare kapalı alana sahip ve bin 294 araçlık otopark, 800 yatak, 176 poliklinik, 22'si suit olmak üzere 430 hasta odası, 30 ameliyathane, hastane bünyesinde çalışan personel için kreş bulunan hastanenin, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında hizmete açılması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Taşınma işlemleri tamamlanan fizik tedavi, diyaliz, dermatoloji ve psikiyatri servisleri, yeni hastanede hizmete açıldı.

"15 Temmuz kahramanları bu milletin ortak değerleridir"

Vali Necmeddin Kılıç, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un Türk tarihinin en önemli günlerinden birisi ve bir destan olduğunu vurgulayarak, uyuduğu ve yok olduğu sanılan bir milletin yok olmadığını ve tekrar dirildiğini tüm cihana haykırdığı gün olduğunu söyledi.

15 Temmuz'un gelecek nesillerin heyecanla yad edecekleri, gurur ve şeref günü olduğunu ifade eden Kılıç, "15 Temmuz kahramanları bu milletin ortak değerleridir, bu milletin idolüdür. O kahramanların başında Erol Olçok ve onun 16 yaşındaki yiğidi şehidimiz Abdullah Tayyip Olçok gelmektedir." dedi.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşlar arasında 10'dan fazla Çorumlu olduğuna da dikkati çeken Kılıç, Çorumlu şehitlerin isimlerinin unutulmaması amacıyla çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

FETÖ'nün darbe girişimini engellemeye çalışırken Boğaziçi Köprüsü'nde (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) oğlu Abdullah Tayyip Olçok'la şehit edilen Olçok'un isminin kentteki birçok kurumda yaşatıldığını vurgulayan Kılıç, "Erol Olçok'un ismini, bitirdiği imam hatip lisesine vermiştik. Anadolu Lisesine de Abdullah Tayyip Olçok ismini vermiştik. Yeni yapılan şehir hastanesi hüviyetindeki 170 bin metrekare kapalı alanı olan muhteşem hastanemiz teslim alındı, taşınma çalışmaları başladı. Buraya 15 Temmuz şehidimiz Erol Olçok'un isminin verilmesini Sağlık Bakanlığı uygun gördü." diye konuştu.