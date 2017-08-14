  • 14 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Şehit Eren Bülbül'ün adı okulunda yaşatılacak

Şehit Eren Bülbül'ün eğitim gördüğü Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesinin adı Şehit Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak değiştirildi.

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Şehit Eren Bülbülün adı okulunda yaşatılacak

Maçka ilçesi kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün adı okulunda yaşatılacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 11 Ağustos Cuma günü Maçka ilçesinde meydana gelen hain terör saldırısı sonucu Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisi Eren Bülbül'ün şehadet mertebesine eriştiği anımsatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığının, ahde vefa adına şehit Bülbül'ün isminin, okumakta olduğu okula verilmesi suretiyle hatırasının ebediyen yaşatılması kararı aldığına işaret edilen açıklamada, "Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesinin adı Şehit Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak değiştirildi. Bu karar başta acılı ailesi olmak üzere milli eğitim camiası ve Trabzon halkı tarafından takdirle karşılandı." ifadesine yer verildi.

Etiketler: şehit, maçka, eren bülbül
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