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Şanlıurfa'da askeri araç dereye devrildi

Şanlıurfa'da Akçakale-Ceylanpınar hudut yolunda devriye gezen askeri araç dereye devrildi. Araçta bulunan 4 askerden 2'si kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. 2 asker ise kayboldu.

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Şanlıurfada askeri araç dereye devrildi

Akçakale ilçesinde dereye devrilen araçtaki 2 asker kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı, 2 asker ise kayboldu

Alınan bilgiye göre, Akçakale-Ceylanpınar hudut yolunda ,Yeşiltepe Karakoluna giden 2. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı askerlerin bulunduğu araç, gece sabaha kadar etkili olan sağanak nedeniyle taşan dereye devrildi.

Kazanın ardından araçtaki 4 askerden 2'si kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı, 2'si ise derede kayboldu.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Timi, askerler ve itfaiye ekipleri, kayıp askerlerin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, Vali Abdullah Erin ile askeri yetkililer, bölgeye giderek çalışmaları inceledi.

Kaynak: AA

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