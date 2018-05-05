Şanlıurfa'da akaryakıt hırsızlarına operasyon: 28 gözaltı

Şanlıurfa Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir, Siverek, Haliliye, Karaköprü, Eyyübiye ilçelerinde örgütlü olarak BOTAŞ petrol boru hattını delerek akaryakıt çaldıkları tespit edilen 39 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi.

42 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aranan 39 şüpheliden 28’i gözaltına alındı. Şüphelilerden 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin hırsızlıkta kullandıkları 4 kamyon, 3 TIR çekicisi, 4 adet toplam 50 tonluk toprağa gömülü vaziyette tank, 93 bin 800 litre ham petrol ve ham petrol hırsızlığında kullanılan matkap, boru vanası, boru kelepçesi, akaryakıt tabancası ile jeneratör ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA