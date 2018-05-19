Samsun'da "Fener Alayı ve Gençlik Festivali Yürüyüşü" düzenlendi

Samsun Valiliği tarafından organize edilen Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Fener Alayı Yürüyüşü’ne binlerce vatandaş katıldı.

Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü önünde toplanan coşkulu kalabalık, yaktıkları meşaleler eşliğinde İstiklal Caddesi’ni takiben Tütün İskelesine yürüdü. Farklı bayram mesajları vererek 19 Mayıs’ı kutlayan kalabalığa evlerindeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

Yürüyüş sırasında zaman zaman halk oyunları ekibi tarafından gösteri yapıldı. Öğrenciler ise bando eşliğinde marşlar söyledi. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüşe Samsun Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı ile Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Kulübü sporcuları da atlarıyla birlikte katıldı.

Fener Alayı Yürüyüşü'ne 4 bin kişi katıldı

Fener alayı yürüyüşü hakkında açıklama yapan Samsun Valisi Osman Kaymak, “Samsun’da büyük bir coşku var. Genci yaşlısı kadını erkeği, çoluğu çocuğu demeden herkes bugün büyük coşkuyla fener alayı yürüyüşü yaptık. Buradan tüm Türkiye’ye selamlarımızı iletiyoruz. Gerçekten yoğun bir katılımla bugün Cumhuriyete sahip çıktığımızı gösterdik. Türkiye’nin değişik illerinden de misafirlerimiz var burada. Samsunlu Cumhuriyetine sahip çıkıyor ve birlik, beraberlik örneği sergiliyor. Türkiye rahat olsun Samsun ayakta. Toplamda 4 bin kişi bugün burada” dedi.

Kaynak: İHA