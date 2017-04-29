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Samsun'da cami inşaatında çökme: 3 ölü, 3 yaralı

Atakum ilçesinde cami inşaatında yaşanan çökme sonucu 3 işçi yaşamını yitirdi, 3 işçi yaralandı.

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Samsunda cami inşaatında çökme: 3 ölü, 3 yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir cami inşaatında meydana gelen çökme sonucu 3 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atakent mevkisinde yapımı süren Kevser Camisi'nin inşaatında çökme meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Vali İbrahim Şahin, caminin kubbe bölümü yapıldığı sırada oluşan çökme sonucu işçilerin enkaz altında kaldığını söyledi.

İşçilerden 3'ünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirten Şahin, ağır yaralanan 3 işçinin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Etiketler: Samsun, cami inşaatı, Atakum
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