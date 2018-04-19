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Buradasınız : » » Sahte binbaşıya nitelikli dolandırıcılıktan hapis cezası

Sahte binbaşıya nitelikli dolandırıcılıktan hapis cezası

Bursa'da, kendisini binbaşı olarak tanıtıp bir kadını dolandıran tutuksuz sanığa 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verildi.

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Sahte binbaşıya nitelikli dolandırıcılıktan hapis cezası

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 ila 10 yıl arasında hapis cezası istenen tutuksuz sanık Fatih Ö. ile müşteki Şule N. ve sanık avukatı katıldı.

Sanık Fatih Ö., duruşmadaki savunmasında, müşteki ile internet üzerinden oyun oynarken tanıştıklarını belirtti.

Kendisini "Kenan Çelebi" olarak tanıtıp, Şırnak'ta görevli subay olduğunu yazdığını anlatan sanık, "İnternet üzerinden yaklaşık bir yıl süren görüşmelerimizde başka birine ait subay fotoğrafı gönderiyordum. Maddi durumum çok kötüydü. Kendisinden çeşitli bahanelerle 6 bin 875 lira para aldım. 'Kuzenim parayı alacak' deyip, parayı kendim alıyordum. Benim aile hayatım bozulunca internet üzerinden kendisini engelledim. Borcumu, kredi çekip ödedim" diye konuştu.

Müşteki Şule N. ise sanığın parasını ödediğini vurgulayarak şikayetçi olmadı.

Mahkeme heyeti, müşteki Şule N.'nin zararını karşılamasından dolayı tutuksuz sanık Fatih Ö.'ye 1 yıl 1 ay 10 gün hapis ve 3 bin 980 lira para cezası verdi.

Sanığın sabıkasız oluşu nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Kaynak: AA


 

Etiketler: nitelikli dolandırıcılık, bursa, binbaşı
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