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Sabiha Gökçen'de seferler azaltılacak

Yurt genelinde beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, , 6-7 Ocak'taki uçuşlar yüzde 20 ila 25 oranında azaltılacak.

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Sabiha Gökçende seferler azaltılacak
Yurt genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, 6-7 Ocak'taki uçuşların yüzde 20 ila 25 oranında azaltılacağı bildirildi.
 
Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamada, Meteorolojik ve Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısı yapıldığı kaydedildi.
 
Yurt genelinde beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle bazı kararlar alındığı ifade edilen açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında 06.01.2017 tarihinde saat 22.00 ile 07.01.2017 saat 01.00 arasında, uçuşlarda yüzde 20 oranında ve 07.01.2017 tarihinde uçuşlarda yüzde 25 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu ilgili hava yolunun internet sitelerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." denildi. AA
 
Etiketler: Sabiha Gökçen, olumsuz hava koşulları
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