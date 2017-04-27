  • 27 NISAN 2017, PERŞEMBE

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Polisten kaçmak isterken balkondan düştü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüpheli, eve gelen polislerden kaçmak isterken balkondan düştü.

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Polisten kaçmak isterken balkondan düştü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüpheli, eve gelen polislerden kaçmak isterken balkondan düştü.

Hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan Timur U'nun, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki ailesinin evinde bulunduğu bilgisine ulaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına almak için eve gitti.

Kapıda polisi fark edince balkondan kaçmak isteyen Timur U, buradaki asma bitkisine sarılarak aşağıya inmeye çalıştı. Dengesini kaybedince 5 metre yükseklikten düşen Timur U'nun sol bacağı kırıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, polis ekiplerince çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Etiketler: çorum, Sungurlu, polis
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