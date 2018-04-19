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Buradasınız : » » Polatlı 58. Topçu Tugayı davasında 27 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Polatlı 58. Topçu Tugayı davasında 27 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

27 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet, 20 sanık da müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Polatlı 58. Topçu Tugayı davasında 27 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'ndaki eylemlerle ilgili 328 sanığın yargılandığı davada, karar çıktı.

Mahkeme heyeti, 27 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 20 sanığa da müebbet hapis cezası verdi.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, 265 sanığın "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, 62 er ve erbaş ile bir sivil memurun ise beraatini istemişti.

Kaynak: TRT Haber

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