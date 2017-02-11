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Buradasınız : » » PKK'nın finans ayağına büyük operasyon

PKK'nın finans ayağına büyük operasyon

Terör örgütü PKK'ya finansal destek sağlamak amacıyla piyasaya kaçak sigara sürdükleri iddia edilen 30 kişi gözaltına alındı.

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PKKnın finans ayağına büyük operasyon

Küçükçekmece'deki operasyonda, terör örgütü PKK'ya finansal destek sağlamak amacıyla piyasaya kaçak sigara sürdükleri iddia edilen 30 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirdiği operasyonda, 40 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyona yaklaşık 500 polis, narkotik dedektör köpekleri ile polis helikopterinin yanı sıra AFAD ve zabıta ekipleri de katıldı. Operasyonda, 8 kamyon kaçak sigara, bir miktar uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

Güneydoğudan getirilen kaçak sigaraları piyasaya sürerek terör örgütü PKK'ya finansal destek sağladıkları iddia edilen 30 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesine götürüldü.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalar sürüyor.

 

Etiketler: PKK, İstanbul, Küçükçekmece
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