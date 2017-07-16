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Otomobil uçuruma devrildi: 4 ölü

Artvin'de meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi.

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Otomobil uçuruma devrildi: 4 ölü

Artvin'de meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi.

Ardahan'dan Artvin'in Şavşat ilçesi istikametine doğru gitmekte olan İsameddin Demir yönetimindeki 08 HD 289 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle Sahara Dağı mevkisinde yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Araç içerisinde bulunan sürücü Demir'in yanı sıra eşi Sultan Demir ve torunu Kuzey Demir kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazadan ağır yaralı kurtulan gelin Şenay Demir de kaldırıldığı Artvin Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Şenay Demir'in de hayatını kaybetmesiyle trafik kazasındaki ölü sayısı 4'e çıktı.

Etiketler: otomobil uçuruma yuvarlandı, artvin
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