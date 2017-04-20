ÖSYM'den "eczacılıkta uzmanlık" sınavı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) ilk kez düzenlenecek Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2017-EUS), 24 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek.

ÖSYM'nin internet sitesinden, 2017-EUS'a ilişkin duyuru yayınlandı.

Buna göre, 21 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümleri uyarınca, üniversitelerin eczacılık fakültelerinde uzmanlık eğitimi görmek isteyenler için ÖSYM tarafından ilk kez 2017-EUS yapılacak.

Sınav, 24 Eylül'de Ankara'da uygulanacak. Sınav başvuruları ise 13-21 Haziran'da alınacak.

Adaylar için kılavuz ile başvuru formu, müracaat tarihlerinde "http://www.osym.gov.tr" internet adresinde yer alacak.

Sınavda, adayların mesleki bilgilerini ölçmeye yönelik 100 soru sorulacak.

Öte yandan, ÖSYM'nin duyurusunda, sınav konuları ve bunların sorulardaki yaklaşık oranına ilişkin bilgilere de yer verildi.