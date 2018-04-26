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Buradasınız : » » ÖSYM'den adayların fotoğraf güncellemesinde kolaylık

ÖSYM'den adayların fotoğraf güncellemesinde kolaylık

ÖSYM, fotoğrafının geçerlilik süresi dolan adayların güncelleme yapmaları için herhangi bir sınava başvuru şartını kaldırdı.

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ÖSYMden adayların fotoğraf güncellemesinde kolaylık

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), adayların fotoğraf güncellemesinde kolaylık sağlayan bir düzenleme yaptı.

Merkez, adayların başvuru işlemlerinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması amacıyla Aday İşlemleri Sistemi'nde (AİS) fotoğrafı bulunan ancak fotoğrafının geçerlilik süresi dolan adayların fotoğraf güncellemeleri için herhangi bir sınava başvuru yapmaları koşulunu kaldırdı.

ÖSYM tarafından fotoğraf güncellemelerinden alınan ücret 1 Şubat 2018'de kaldırılmıştı.

Böylece, fotoğrafının geçerlilik süresi dolan adaylar herhangi bir sınava başvurmaksızın ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde (SK) ve SK yetkisi olan başvuru merkezlerinde fotoğraflarını ücretsiz bir şekilde güncelleyebilecekler.

Kaynak: AA

Etiketler: ösym, fotoğraf güncellemesi
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