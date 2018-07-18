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Osmaniye’de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Osmaniye’de geri dönüşüm fabrikasında atıkların depolandığı alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Osmaniyede geri dönüşüm fabrikasında yangın

Osmaniye Toprakkale’de Osmaniye-Adana karayolu üzerinde bulunan Geri Dönüşüm Fabrikası'nda atıkların depolandığı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına Osmaniye Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. 

Yangın kısa sürede büyüdü

Kısa sürede büyüyen yangın atıkların bulunduğu alanda genişleyince Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekibinden yardım istendi.

Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiyenin yanı sıra 20 arazöz ve Adana Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme helikopterleri müdahale ediyor.

Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

Etiketler: yangın, toprakkale, Osmaniye, geri dönüşüm fabrikası
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