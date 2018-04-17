"Oradakiler dinsiz" diyerek TSK'ye sızmaya çalışmışlar

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evine düzenlenen operasyonda yakalanan karı-koca "Bölge Talebe Mesulü" hakkında hazırlanan iddianamede, örgüt üyelerinin lise öğrencilerini Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) sızdırmak için "oradakiler dinsiz" propagandası yaptıkları şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Akhisar ilçesinde geçen ay örgütün asker ve askeri okullarda eğitim gören öğrenci sorumluları operasyonunda yakalanan ve tutuklanan Kerem ve Hatice Aydoğan hakkında iddianame hazırlandı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzeni Koruma Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun hazırladığı iddianame, Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

"FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, Kerem Aydoğan'nın örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığına, örgütün sözde emniyet, askeri, Manisa il ve bölge sorumlularıyla irtibatta olduğuna ilişkin HTS kayıtlarına ve eski askeri öğrencilerin itiraflarına yer verildi.

Tutuklu sanık Hatice Aydoğan'ın da telefonunda ByLock tespit edildiğinin vurgulandığı iddianamede, sanığın TSK içerisine sızdırılmak istenen öğrencilerin mesulleri arasında bulunduğu tespitleri yer aldı.

"Oradakiler dinsiz, bayrağımız için çalışmak ister misiniz?"

İddianamede ifadelerine yer verilen eski askeri öğrencilerden E.D., YGS'de başarılı olduktan sonra "Cemal" kod adlı Kerem Aydoğan'nın evine sık sık gelip gitmeye başladığını ve askerliği överek kendisini buraya yönlendirmeye çalıştığını, bu konuda ısrar ettiğini anlattı.

Fen lisesi öğrencisi olduğu için GATA'ya girmesi konusunda kendisine telkinlerde bulunulduğunu anlatan E.D., "Bu Cemal isimli kişi 'orda namaz kılacak kişilerden olsun, oradakiler dinsiz, bayrağımız için çalışmak ister misiniz' gibi milli duyguları kullanarak iknaya çalıştı" dedi.

"Hedefimiz GATA'ya yerleşmelerini sağlamaktı"

İtirafçılardan M.Y. ise 2014 yılında telefonuna yüklenen ByLock ile "Cemal" kod adlı Kerem Aydoğan'la haberleştiklerini, yetiştirdikleri öğrencilerin durumları hakkındaki raporları bu kişiye attığını kaydetti.

M.Y. "Hedefimiz 3 öğrencinin deneme kitapları, test kitapları ve gerekirse dershaneden özel öğretmen çağırarak ders vermek suretiyle GATA'ya yerleşmelerini sağlamaktı. Burayı kazanamasalar da Hava ve Deniz subaylığı için özendirmek ve yönlendirmekti. Kerem Aydoğan da zaman zaman gelerek öğrencileri ikna amaçlı işlemeye çalışıyordu" ifadelerini kullandı.

İddianamede, Sanık Hatice Aydoğan'ın Mudanya'da 7 Aralık 2016'da tutuklandığı ancak sağlık durumundan dolayı iki ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, şüphelinin adli kontrol tedbirlerine uymadığı ve soruşturmayı sonuçsuz bırakmak amacıyla buradan ayrıldığı ifade edildi.

6 Mart'ta yakalandı, 8 Mart'ta tutuklandı

Akhisar ilçesinde 6 Mart'ta "FETÖ'nün asker ve askeri okullarda eğitim gören öğrenci sorumluların Akhisar ilçesinde bir ikamette gizlice buluştuğu" şeklindeki ihbar üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Kerem ve eşi Hatice Aydoğan, 8 Mart'ta çıkarıldıkları Manisa Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

Zanlılar hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: AA