Öğrenciler süsledikleri mektupları Mehmetçiğe gönderdi

İlkokul öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıya ulaşması nedeniyle sevinçlerini yansıttıkları mektupları Genelkurmay Başkanlığı'na gönderdi.

Afrin’de canlarını hiçe sayarak mücadele eden Mehmetçiğin yanında olduklarını ve dualarının onlarla olduğunu dile getiren öğrencilerin mektuplarını, öğretmenleri Cafer Alpaslan Göçer postaya verdi.

Öğrenciler, Mehmetçiğe hem dua ettiklerini hem de desteklerini göstermek için mektup yazdıklarını anlatarak, Türk askerinin Afrin’de zulüm gören halkın umudu olacağını ifade etti.

Cafer Alpaslan Göçer, öğrencilerinin duyarlı davranışından dolayı çok sevindiğini aktararak, “Dünyanın neresinde zulüm olursa oraya sefere çıkan bir Türk ordusu mutlaka vardır. Rabbim vatanımızı, askerimizi, polisimizi korusun. Allah ordumuzun daima muzaffer kılsın” dedi.

Kaynak: İHA