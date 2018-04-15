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Nevşehir'de kamyonet otomobil ile çarpıştı: 5 ölü

Nevşehir'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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Nevşehirde kamyonet otomobil ile çarpıştı: 5 ölü

Alınan bilgiye göre, Nevşehir-Ürgüp karayolunun Uçhisar Kavşağı'nda sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 66 AAB 610 plakalı otomobil ile tali yoldan çıktığı iddia edilen 50 BC 652 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan 5 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 4 kişi ise Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza yapan kamyonete çarpmamak için fren yapan 50 EC 090 plakalı hafif ticari araç ile 51 KH 644 plakalı otomobil de olay yerinin yaklaşık 10 metre uzağında çarpıştı. Kazada her iki araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA

Etiketler: nevşehir kaza
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