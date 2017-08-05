  • 06 AĞUSTOS 2017, PAZAR

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Muş'ta terör operasyonu: 16 gözaltı

Muş'un Malazgirt ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

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Muşta terör operasyonu: 16 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Boyçapkın köyünde terör örgütünün sözde "köy komisyonu"na üye olan, örgüte yardım ve yataklık yapan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tespit edilen 16 şüphelinin adresinde eş zamanlı arama gerçekleştirilmiştir. Yapılan aramada kalaşnikof tüfek, 6 kalaşnikof tüfek şarjörü, G-1 piyade tüfeği, G-1 tüfek şarjörü, tabanca, 3 tabanca şarjörü, 646 kalaşnikof fişeği, 111 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 15 adet 7.65 milimetre tabanca fişeği, 3 av tüfeği, 196 kök dişi Hint keneviri ele geçirilmiştir.

Tespit edilen 16 zanlının ise adli işlemleri devam etmektedir."

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için kent genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Etiketler: Muş, terör operasyonu
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