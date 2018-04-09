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Buradasınız : » » Muş'ta PKK/KCK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Muş'ta PKK/KCK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Muş'un Varto ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya operasyonda silah, mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

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Muşta PKK/KCKya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma Özel Harekat kuvvetleri 6 Nisan'da, Varto ilçesine bağlı Yeşilpınar Köyü Konaklı mezrası kırsalındaki bir sığınak ile iki ayrı noktaya operasyon düzenledi.

Terör örgütü PKK/KCK'ya yapılan operasyonda Kanas marka keskin nişancı tüfeği ile bu silaha ait 5 şarjör ve 65 fişek, dürbün, çubuk nişan alma dürbünü, anti-tank roket başlığı, 3 roket sevk fişeği, 2 uzaktan patlayıcı ateşleme sistemi (alıcı-verici bomba düzeneği), 5 patlayıcı düzeneğinde kullanılmak üzere hazırlanmış pil bloğu, 3 piknik tüpü, akü, sırt çantası ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Varto, PKK, operasyon, Muş, kck
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