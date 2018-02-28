  • 01 MART 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Muğla’da sele kapılan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı

Muğla’da sele kapılan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde dere yatağında otomobilleri arızalanan çift sel sularına kapıldı. Arama çalışmaları sonucu kaybolan iki kişiden birinin cesedine ulaşıldı.

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Muğlada sele kapılan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı

İlçeye bağlı Ören Mahallesi Kocaçay Deresi mevkisinde Sinan Gümüş’ün kullandığı 48 AAV 98 plakalı otomobil, dere yatağında arızalandı. Otomobilden inen Gümüş ve eşi Fidan Gümüş, dereden geçmeye çalışırken sel sularına kapıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik botu, AFAD, AKUT, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilerek, arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara bir helikopter de destek verdi.

Kaybolan iki kişiden birinin cesedine ulaşıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde, sel sularına kapılan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı.

Arama çalışmaları sonucunda dere kenarında 53 yaşındaki Belgin Gümüş'ün cesedine ulaşıldı. Jandarma ekipleri, otomobil sürücüsü 62 yaşındaki Nuri Gümüş'ü bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, otomobilde Gümüş çiftinin yanı sıra iki kişinin de bulunduğu, bu kişilerin kendi çabalarıyla kurtuldukları öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: su baskını, sel, Muğla, Milas, dere yatağı
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