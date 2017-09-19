Muğla'da otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 10 yaralı

Muğla'da Zara Uyar (39) yönetimindeki 48 M 5329 plakalı otomobil, Marmaris-Menteşe karayolunun Karacasöğüt Mahallesi kavşağında Kenan Bulut'un (26) yönetimindeki 48 SV 403 plakalı bir otelin personelini taşıyan servis minibüsü ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Perihan Özcan (32), Emine Tütüncü (44), Mehmet Uysal (47), Meral Coşkun (39), Dilek Kutlu (44), Şehide Acar (49), Tülay Sarıbekya (62) ve Lara Uyar (8) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kadırıldı.