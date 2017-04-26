  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Muğla'da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

Dalaman ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 25 ceza infaz ve koruma memuru gözaltına alındı.

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Muğlada FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 25 ceza infaz ve koruma memuru gözaltına alındı.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Dalaman ve Ortaca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu çalışanlarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 25 ceza infaz ve koruma memuru gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital cihazlara el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Etiketler: Muğla, dalaman, fetö
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