Muğla'da depremden etkilenen köyde çadır kuruldu

Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından hasar oluşan Arıcılar köyünde 16 çadır kuruldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 00.49'da meydana gelen deprem sonrası ön hasar tespitinde, bir cami ile 11 konutun az, 6 konutun ağır hasarlı olduğu, birer ahır ve metruk binanın ise yıkıldığı görüldü.

Muğla'da 5,1 büyüklüğündeki deprem

AFAD koordinasyonunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Türk Kızılayı, itfaiye ve jandarma personelinden oluşan 54 kişilik ekip ile 13 araçla olumsuz şartların giderilmesi, vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla olaya müdahale edildi.

Vatandaşların talebi doğrultusunda Arıcılar köyünde 16 çadır kuruldu ve 50 battaniye dağıtıldı.

Öte yandan, Arıcılar köyünde daha önceki depremde meydana gelen çatlakların büyüdüğü ve yollarda yer yer çatlakların görüldüğü tespit edildi.