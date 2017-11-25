  • 25 KASIM 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.947
    EURO 4.712
  • BIST 104539.41
    ALTIN 163.302
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Muğla'da depremden etkilenen köyde çadır kuruldu

Muğla'da depremden etkilenen köyde çadır kuruldu

Ula ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, Arıcılar köyünde hasara yol açtı. AFAD ekipleri, köyde çadır kurarak battaniye dağıttı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Muğlada depremden etkilenen köyde çadır kuruldu

Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından hasar oluşan Arıcılar köyünde 16 çadır kuruldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 00.49'da meydana gelen deprem sonrası ön hasar tespitinde, bir cami ile 11 konutun az, 6 konutun ağır hasarlı olduğu, birer ahır ve metruk binanın ise yıkıldığı görüldü.

Muğla'da 5,1 büyüklüğündeki deprem

AFAD koordinasyonunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Türk Kızılayı, itfaiye ve jandarma personelinden oluşan 54 kişilik ekip ile 13 araçla olumsuz şartların giderilmesi, vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla olaya müdahale edildi.

Vatandaşların talebi doğrultusunda Arıcılar köyünde 16 çadır kuruldu ve 50 battaniye dağıtıldı.

Öte yandan, Arıcılar köyünde daha önceki depremde meydana gelen çatlakların büyüdüğü ve yollarda yer yer çatlakların görüldüğü tespit edildi.

Etiketler: Muğla, deprem
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER