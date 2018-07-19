Muğla Yatağan'da göçük altında kalan bir işçinin cenazesine ulaşıldı

Muğla Yatağan Termik Santrali'nde kazanları besleyen kömür bant sisteminin bakımı sırasında çökme meydana geldi. Göçük altında kalan 12 kişiden 10’u kurtarıldı, 2 kişi için de arama çalışmaları devam ediyordu. Kurtarma ekiplerinin 8 saatlik çalışmasının arından bir işçinin cenazesine ulaşıldı.

Kokuya duyarlı özel eğitimli köpeklerce yapılan aramada toprak üstünde el olduğu görüldü. Bölgede hummalı bir çalışma yapan ekipler işçilerden birinin cenazesini toprak altından çıkardı. Cansız bedenine ulaşılan işçinin kimlik tespit çalışması sürüyor.

AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri tarafından göçük altında kalan 1 işçi için ise arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA