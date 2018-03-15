Muğla merkezli FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün TSK içindeki yapılanmasında yer alan ve örgüt içerisinde ankesörlü telefondan iletişim kurduğu öne sürülen subay ve astsubay rütbesindeki 36 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Muğla merkezli Ankara, İzmir, Denizli, Sivas, Kilis, Artvin, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Elazığ, Diyarbakır, Kocaeli, Kayseri, Şanlıurfa ve Erzurum'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltı işlemlerin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA