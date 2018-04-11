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Buradasınız : » » MİT'in Kosova'dan getirdiği 6 FETÖ'cüye tutuklama talebi

MİT'in Kosova'dan getirdiği 6 FETÖ'cüye tutuklama talebi

MİT'in Kosova'dan getirdiği 6 FETÖ üyesinin uluslararası casusluk suçlamasıyla tutuklanmaları istendi.

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MİTin Kosovadan getirdiği 6 FETÖcüye tutuklama talebi

FETÖ'nün Balkan yapılanmasının üst düzey isimleri, Mart ayında Kosova'da MİT'in başarılı bir operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Şahıslar yaklaşık 2 haftadır, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanıyordu.

Gözaltı süreleri sona erdi. 6 FETÖ üyesinin uluslararası casusluk suçlamasıyla tutuklanmaları istendi.

Kosova'dan getirilen 6 kişi FETÖ'nün Balkan yapılanmasında üst düzey görevliydi. Mustafa Erdem bir dönem örgütün sözde Kosova imamlığını yapıyordu.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un aktif kullanıcısıydı. Hasan Hüseyin Günakan ile Yusuf Karabina da Bylock kullanan diğer iki isim. 

Cihan Özkan, FETÖ'nün talimatıyla Bank Asya'ya yüklü miktarda para yatırdı. Osman Karakaya, FETÖ ile bağlantılı derneklere yardımda bulundu. 

Kahraman Demirez ise örgütün şifreli haberleşme programı Kakao Talk üzerinden örgüt mensuplarıyla görüştü.   

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: mit, Kosova, fetö
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