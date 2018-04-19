MİT'in Afrika'dan getirdiği FETÖ'cüler adliyeye sevk edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesindeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan şüpheliler Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal'ın işlemleri tamamlandı.
Hastanede doktor kontrolünden geçirilen 3 kişi Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ'nün Orta Afrika ülkesi Gabon yapılanması içinde yer aldığı tespit edilen şüpheliler Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal, MİT'in 10 Nisan'da Gabon'un başkenti Librevil'de düzenlediği operasyonla yakalanarak özel uçakla Türkiye'ye getirilmişti.
Kaynak: AA