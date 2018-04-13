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Buradasınız : » » Miraç Kandili tüm yurtta idrak edildi

Miraç Kandili tüm yurtta idrak edildi

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti, programlara yoğun ilgi gösterdi.

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Miraç Kandili tüm yurtta idrak edildi

İstanbul'da Eyüp Sultan Camii'nde Miraç Kandili vesilesiyle oruç tutan bazı vatandaşlar cami avlusunda iftar yaptı.

Miraç'ın öneminin anlatıldığı vaazın ardından, mevlit okundu, dualar edildi.

Vatandaşlar, Eyüp Sultan türbesine de ziyarette bulundu.

Selimiye'de Miraç Kandili

Edirne'de vatandaşlar, kandil dolayısıyla başta tarihi Selimiye, Eski, Üç Şerefeli camiler olmak üzere kentteki birçok camiyi doldurdu.

Beştepe Millet Camii doldu taştı

Ankara'da, Miraç Kandili'nin adresi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camii oldu.  Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, programa katılarak vatandaşlara hitap etti.

Bursa'da Miraç Kandili

Bursa'da, binlerce kişi Ulu Camii'deki programa katıldı. Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna çıktığı Miraç Gecesi'nde namaz kılıp, dua ettiler. 

Avluda namaz kıldılar 

Balıkesir'de Tarihi Zağnospaşa Camii'nde yer bulamayan bazı vatandaşlar avluda namaz kıldı.

Kaynak: AA 

Etiketler: miraç kandili, izmir, İstanbul, Edirne, ankara
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