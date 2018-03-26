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Buradasınız : » » Metrodaki yürüyen merdivenin çökme anı kamerada

Metrodaki yürüyen merdivenin çökme anı kamerada

İstanbul'daki Maslak İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu'nda 27 Şubat'ta meydana gelen yürüyen merdiven kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay, 27 Şubat'ta İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Yürüyen merdivenlerin çökmesi sonucu bir kişi, boşluğa düşerek yaralandı. İtfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmaları sonucu kurtarılan Mehmet Ali Erik, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayın, güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği ortaya çıktı.

Boşluğa düşerek kayboldu

Görüntülerde, çok sayıda kişinin çalışmayan merdivenden aşağı doğru yürüdüğü, duran merdivenlerin aniden hareket etmesi üzerine birçok kişinin düştüğü görülüyor. Mehmet Ali Erik'in de boşluğa düşerek kaybolduğu kameraya yansıyor.

Kaynak: DHA

Etiketler: metro, kaza, yürüyen merdiven
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