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Metro inşaatında iş kazası: 1 ölü

Dudullu-Bostancı metro inşaatının Ayşekadın İstasyonu'nda meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

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Metro inşaatında iş kazası: 1 ölü

Dudullu-Bostancı metro inşaatının Ayşekadın İstasyonu'nda meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, istasyonun iç tünel kısmındaki kazı çalışmaları sırasında iş makinesi, İbrahim Güngör isimli işçiye çarptı. Kazanın haber verilmesinin ardından olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, tünele inerek yaptıkları incelemede Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin ve savcılığın olay yerinde incelemesini tamamlamasının ardından, Güngör'ün cesedi Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, çalışma sırasındaki 2 işçi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. AA

Etiketler: metro, İstanbul, iş kazası
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